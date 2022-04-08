晶圓代工三雄 首季營收同創高
晶圓代工三雄今（8）日公布今年第一季自結營收，台積電（2330）、聯電（2303）和世界先進（5347）分別為4,910.76億元、634.22億元和134.9億元，三家同創歷史單季新高。
台積電今年3月合併營收約為新台幣1,719 億 6,700 萬元，較上月增加17.0%，較去年同期增加33.2%，單月營收表現僅次於今年1月；累計1至3月營收約為4,910.76億元，較去年同期增加35.5%，創單季新高。
聯電公布3月份合併營收為221.4億元，連續6個月營收創新高，較去年同期增加33.22%。第一季營收突破600億元大關，達634.22億元，季增7.31%，表現優於市場預期。
世界先進3月份合併營收突破50億元關卡，約50.7億元，月增19.4%，較去年同期增加41.4%。第一季合併營收134.9億元，較去年同期增加46.97%。世界先進公司發言人黃惠蘭分析，主因是受惠於晶圓出貨量增加以及較佳的產品組合所致。
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