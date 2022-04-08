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台股價漲量縮 法人：後市操作要謹慎

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股今（8）日整體反彈氣勢不足，儘管美股止穩反彈，但由於整體本土疫情逐漸擴散，加上中國上海地區封城時間延長，指數反彈仍無法越過短期均線反壓，大盤在買盤不足下，終場指數上漲105點，收在17,284點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，聯準會公布3月決策會議記錄，內容顯示官員們「普遍同意」每月削減央行持有債券資產950億美元，以作為打擊通膨的最新措施，且最快將5月上路，另外也強烈暗示下次會議可能升息2碼，由於不論削減資產規模與升息幅度都遠大於市場預期，造成美國公債殖利率應聲上揚，其中10年期公債殖利率升破2.6%，創三年新高，美元指數也躍升至將近兩年高點。

由於聯準會態度偏鷹，加上近期俄烏戰事仍持續，加上整體通膨仍高居不下，對於整體資本市場偏向負面；另外上海疫情爆發，單日確診破萬，連帶江蘇、浙江等長三角地區的本土病例呈上升趨勢，由於中國目前仍採清零政策，多地升高警戒，台商大本營昆山決定，6日開始採取封控措施、防止疫情擴散，原本計畫至8日，但目前又往後延長至12日，預期管控下業者在各省市交通設施管制下，供應鏈與物流遞延情況將更嚴重，本季復甦恐蒙塵。

分析師表示，美元近期出現強勢，使得亞幣出現走弱，新台幣也出現回貶，近期表現相對弱勢，不利資金行情推升；法人態度外資期貨未平倉空單出現減少，但現貨市場近期出現賣超，本土投信在集中市場觀望後，近期再度啟動買超，政府基金則是趁拉回出現加碼。

從法人態度來看，土洋呈現對作，外資賣超趨勢仍未停歇，對於指數是不利的，從融資餘額來看，指數反彈融資未出現大增，融券持續回補，整體籌碼偏向多方，且觀察近期量能持續萎縮，顯示市場仍存在不確定，操作上仍不宜過度追價。

疫情 通膨 聯準會

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