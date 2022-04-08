快訊

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

廣達首季營收3,017.8億元 歷年同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

廣達（2382）今（8）日公布三月營收，重回千億元，來到1,102.8億元，月增21.6%、年增16.8%，為今年新高、也為歷年同期新高。累計第一季廣達營收為3,017.8億元，年增12.21％、季減僅10.8%，淡季站上三千億元關卡，也為歷年同期新高。

法人表示，上半年PC代工廠仍相當樂觀看待，不過對下半年則持平看待，過去兩年疫情期間，PC代工廠都有相當長的訂單能見度，但現在普遍是第三季還看不太到，因此有法人認為，這是PC需求下滑的徵兆。

法人指出，廣達PC佔營收比重將近六成，伺服器占比約34%，可以說在所有PC代工廠當中，伺服器營收占比最高。

因為PC需求依然緩慢，法人繼續預計2022年PC需求與去年相比將下降，不過在數據中心業務不斷成長的需求帶動，特別是考慮到近期美國超大規模企業的資本支出仍看漲下，有助於緩解個人電腦需求減緩的空缺。

營收 廣達

延伸閱讀

台股三利空 里昂證券保守看台股目標點位16,000點

Meta擴大在美投資 台鏈利多

雲端伺服器熱 鴻海沾光

看好伺服器業 小摩喊進信驊、緯穎

相關新聞

外資狂賣台股 政府資金不能只用來護盤 防止重要產業外流要成立「這類基金」

近來全球股市動盪，外資不斷賣超台股，國內以八大公股行庫為首的國家隊則是連續加碼買進，配合投信、壽險等內資穩盤，接手外資釋出的半導體及電子股籌碼，媒體也屢次以「台股多空大戰、國家隊進場穩盤」來形容。

手機 PC下修訂單量 綠能相關股政策護體逆勢突圍?

萬寶投顧陳子榕指出，受到疫情、戰爭、升息等多方面影響，台股跌破年線，週四(4/7)終場收17,178點，下跌343點，成交量放大至3,098億元。3月指數低點16,764點已過

外資賣超創高 台股短線震盪

美聯準會六日公布三月會議紀錄，暗示今年有可能更快速升息，導致台股劇烈震盪，外資大幅賣超，從今年以來至四月六日外資已賣超四...

台股上漲105.91點 三大法人賣超103.54億元

美股周四小漲，台股今（8）日止跌反彈，收在17,284.54點，上漲105.91點，成交量2,456.65億元；三大法人...

台股終場上漲105點收17,284點 台積電小漲1元

台股大盤8日終場上漲105.9點，漲幅0.6%，收17,284.5點，成交量2,456.6億元。櫃買市場8日終場上漲1....

科技業仍有表現機會 麥格理證券予台股目標價位兩萬點

麥格理證券看好台股仍有發揮空間，其中最為青睞半導體族群，麥格理並給予台股目標點位20,000點，並推薦十檔標的，包括台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。