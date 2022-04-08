廣達首季營收3,017.8億元 歷年同期新高

廣達（2382）今（8）日公布三月營收，重回千億元，來到1,102.8億元，月增21.6%、年增16.8%，為今年新高、也為歷年同期新高。累計第一季廣達營收為3,017.8億元，年增12.21％、季減僅10.8%，淡季站上三千億元關卡，也為歷年同期新高。

法人表示，上半年PC代工廠仍相當樂觀看待，不過對下半年則持平看待，過去兩年疫情期間，PC代工廠都有相當長的訂單能見度，但現在普遍是第三季還看不太到，因此有法人認為，這是PC需求下滑的徵兆。

法人指出，廣達PC佔營收比重將近六成，伺服器占比約34%，可以說在所有PC代工廠當中，伺服器營收占比最高。

因為PC需求依然緩慢，法人繼續預計2022年PC需求與去年相比將下降，不過在數據中心業務不斷成長的需求帶動，特別是考慮到近期美國超大規模企業的資本支出仍看漲下，有助於緩解個人電腦需求減緩的空缺。