台股上漲105.91點 三大法人賣超103.54億元

近來全球股市動盪，外資不斷賣超台股，國內以八大公股行庫為首的國家隊則是連續加碼買進，配合投信、壽險等內資穩盤，接手外資釋出的半導體及電子股籌碼，媒體也屢次以「台股多空大戰、國家隊進場穩盤」來形容。

2022-04-08 10:34