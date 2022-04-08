台股上漲105.91點 三大法人賣超103.54億元
美股周四小漲，台股今（8）日止跌反彈，收在17,284.54點，上漲105.91點，成交量2,456.65億元；三大法人賣超103.54億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超115.06億元，投信買超31.05億元，自營商賣超（合計）19.54億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.81億元，自營商（避險）賣超13.72億元。
大盤出現跌深反彈，由航運股領軍帶領指數上漲，台驊（2636）昨日公告買回長榮（2603）股票1,500張，平均單價128.5元，長榮今收135.5元，漲幅5.44%。航空雙雄也重新展現多頭力道，長榮航（2618）大漲逾5%，華航（2610）漲幅約2%。化工股股價整理後再度上衝，東鹼（1708）、三晃（1721）、三福化（4755）亮燈漲停，鋼鐵指數漲幅1.99%，彰源（2030）漲幅超過9%，收35.45元，大盤收在17,284.54點，漲幅0.62%。
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