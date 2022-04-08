東鹼漲停領軍化工股大漲 農糧股可不可以追？

俄烏戰爭衝擊原物料行情，黃小玉持續大漲，化肥也出現飆漲，農糧概念股成為盤面聚焦標的，尤以化工股的表現更加強勢，台股今（8）日止跌，東鹼（1708）開高走高直衝上漲停61.7元鎖死，排隊買單超過1.1萬張，興農（1712）、台肥（1722）、惠光（6508）等股也是大漲表態，到底農糧概念股還可不可以追？有法人認為，至少在第2季底前，在資金尋求避風港加上基本面等題材下，農糧概念股仍持續看好，同時還可以留意鋼鐵、水泥、綠能等類股。

俄羅斯、烏克蘭都是全球主要的穀物出口國，俄羅斯同時也是鉀鹽、氨氣、尿素等土壤肥料的出口大國，俄烏開戰，衝擊到糧食的運輸，黃小玉價格飆漲之外，化肥價格也大漲，另外，受到俄羅斯斷供天然氣的影響，歐洲化工巨頭巴斯夫（BASF）恐有停產危機，全球化工供應鏈也大拉警報，台灣化工業則是有望迎來轉單、漲價效應，東鹼、台肥、興農等相關廠商都可望受惠。

俄烏戰爭造成鉀肥大漲，東鹼目前主力是硫酸鉀，共有14條生產線，年產能約14萬噸，東鹼的硫酸鉀原料氯化鉀，是由北美進口，不受俄烏戰爭影響，加上銷售市場持續分散，目前日本市場比重超過10%，下一步可望進軍歐洲市場。

東鹼今日以58.7元開高，股價一路衝上漲停61.7元，成為農糧概念股的指標，領軍多檔農糧、化工股大漲，證券分析師張陳浩表示，農糧概念股中長期看好，至少到第2季底前都是看好的族群，主要是因為電子股面臨本益比的修正壓力，資金會尋找避風港，包括農糧概念股、鋼鐵股、水泥股、綠能產業的太陽能及風電、儲能、電動車等，另外，電子股則以網通為主，都可望吸引資金轉進。

張陳浩分析，黃小玉價格上漲，化肥價格也跟著上漲，可以從蛛網理論來看，雖然黃小玉大漲，但種植需要時間，所以會出現時間上的遞延，但在擴大種植的情況下，最先要用的就是肥料，因此，化肥股的反應速度會較快，再加上還有俄烏戰爭的因素，讓化肥價格大漲。

張陳浩認為，農糧概念股仍看好，東鹼是指標股，有持股可續抱，但不建議追高，逢拉回再進場，其他包括興農、台肥、惠光等都值得留意，屬於農糧概念的福懋油（1225）、大統益（1232）等，也值得觀察。