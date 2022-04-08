快訊

烏克蘭「布查慘案」：倖存者的地獄見證

直播／蔡英文視察喊話「減災」 指揮中心14時說明

東鹼漲停領軍化工股大漲 農糧股可不可以追？

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
俄烏戰爭衝擊原物料行情，黃小玉持續大漲，化肥也出現飆漲，農糧概念股成為盤面聚焦標的。美聯社
俄烏戰爭衝擊原物料行情，黃小玉持續大漲，化肥也出現飆漲，農糧概念股成為盤面聚焦標的。美聯社

俄烏戰爭衝擊原物料行情，黃小玉持續大漲，化肥也出現飆漲，農糧概念股成為盤面聚焦標的，尤以化工股的表現更加強勢，台股今（8）日止跌，東鹼（1708）開高走高直衝上漲停61.7元鎖死，排隊買單超過1.1萬張，興農（1712）、台肥（1722）、惠光（6508）等股也是大漲表態，到底農糧概念股還可不可以追？有法人認為，至少在第2季底前，在資金尋求避風港加上基本面等題材下，農糧概念股仍持續看好，同時還可以留意鋼鐵、水泥、綠能等類股。

俄羅斯、烏克蘭都是全球主要的穀物出口國，俄羅斯同時也是鉀鹽、氨氣、尿素等土壤肥料的出口大國，俄烏開戰，衝擊到糧食的運輸，黃小玉價格飆漲之外，化肥價格也大漲，另外，受到俄羅斯斷供天然氣的影響，歐洲化工巨頭巴斯夫（BASF）恐有停產危機，全球化工供應鏈也大拉警報，台灣化工業則是有望迎來轉單、漲價效應，東鹼、台肥、興農等相關廠商都可望受惠。

俄烏戰爭造成鉀肥大漲，東鹼目前主力是硫酸鉀，共有14條生產線，年產能約14萬噸，東鹼的硫酸鉀原料氯化鉀，是由北美進口，不受俄烏戰爭影響，加上銷售市場持續分散，目前日本市場比重超過10%，下一步可望進軍歐洲市場。

東鹼今日以58.7元開高，股價一路衝上漲停61.7元，成為農糧概念股的指標，領軍多檔農糧、化工股大漲，證券分析師張陳浩表示，農糧概念股中長期看好，至少到第2季底前都是看好的族群，主要是因為電子股面臨本益比的修正壓力，資金會尋找避風港，包括農糧概念股、鋼鐵股、水泥股、綠能產業的太陽能及風電、儲能、電動車等，另外，電子股則以網通為主，都可望吸引資金轉進。

張陳浩分析，黃小玉價格上漲，化肥價格也跟著上漲，可以從蛛網理論來看，雖然黃小玉大漲，但種植需要時間，所以會出現時間上的遞延，但在擴大種植的情況下，最先要用的就是肥料，因此，化肥股的反應速度會較快，再加上還有俄烏戰爭的因素，讓化肥價格大漲。

張陳浩認為，農糧概念股仍看好，東鹼是指標股，有持股可續抱，但不建議追高，逢拉回再進場，其他包括興農、台肥、惠光等都值得留意，屬於農糧概念的福懋油（1225）、大統益（1232）等，也值得觀察。

概念股 俄羅斯 黃小玉

延伸閱讀

經濟日報社論／國際性通膨將會長期持續

小麥漲價改吃炒飯？朱立倫：陳吉仲不要每天想政治

斗南鎮農會預算遭凍結 恐無法收購一期契作稻米

俄烏戰事推升黃小玉漲幅 1-2月平均漲18.09%

相關新聞

外資狂賣台股 政府資金不能只用來護盤 防止重要產業外流要成立「這類基金」

近來全球股市動盪，外資不斷賣超台股，國內以八大公股行庫為首的國家隊則是連續加碼買進，配合投信、壽險等內資穩盤，接手外資釋出的半導體及電子股籌碼，媒體也屢次以「台股多空大戰、國家隊進場穩盤」來形容。

手機 PC下修訂單量 綠能相關股政策護體逆勢突圍?

萬寶投顧陳子榕指出，受到疫情、戰爭、升息等多方面影響，台股跌破年線，週四(4/7)終場收17,178點，下跌343點，成交量放大至3,098億元。3月指數低點16,764點已過

外資賣超創高 台股短線震盪

美聯準會六日公布三月會議紀錄，暗示今年有可能更快速升息，導致台股劇烈震盪，外資大幅賣超，從今年以來至四月六日外資已賣超四...

台股終場上漲105點收17,284點 台積電小漲1元

台股大盤8日終場上漲105.9點，漲幅0.6%，收17,284.5點，成交量2,456.6億元。櫃買市場8日終場上漲1....

科技業仍有表現機會 麥格理證券予台股目標價位兩萬點

麥格理證券看好台股仍有發揮空間，其中最為青睞半導體族群，麥格理並給予台股目標點位20,000點，並推薦十檔標的，包括台積...

台股三利空 里昂證券保守看台股目標點位16,000點

里昂證券指出，台股去年第4季財報繳出佳績，但今年首季財報表現預期將未有太多樂觀空間，與此同時，中國大陸供應市況因疫情影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。