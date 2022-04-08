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化肥強勢反彈、生醫緊追在後 法人：回歸基本面看個股
美股昨（7）日反彈，台股今（8）日亦走反彈格局，早盤漲逾110點，盤中以化工族群最為強勢，而生醫族群其次。法人指出，化工族群分為兩大類，一為化肥，二為半導體、電動車概念股，今日強勢化肥族群呈現整理後反彈，建議投資人短線不要追高，回檔可中長線布局。
今日盤中化工族群有東鹼（1708）亮燈漲停，其次為三福化（4755）盤中上漲17元，漲幅9.2%；興農（1712）盤中上漲2.7元，漲幅8.4%；台肥（1722）盤中上漲5.6元，漲幅7.4%；中華化（1727）盤中上漲3.3元，漲幅7.0%；三晃（1721）盤中上漲1.5元，漲幅6.7%；和益（1709）盤中上漲1.5元，漲幅5.4%。
而生醫族群則有全宇生技-KY（4148）亮燈漲停，其次為ABC-KY（6598）上漲2.4元，漲幅5.9%；而中化生（1762）上漲3.1元，漲幅5.7%；亞諾法（4133）上漲2.5元，漲幅4.3%；岱宇（1598）上漲1.8元，漲幅3.9%，緊追在後。
台新投顧副總黃文清表示，疫情已逐漸獲得控制、進入尾聲，因此疫情受惠族群回歸基本面，預期個股仍有不錯表現，可長線布局，不過現在處於高點震盪，建議投資人不宜追高。
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