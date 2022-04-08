區間大震盪 第一金投信：操作選股不選市

台股在外資狂賣下，年線支撐再度失守。第一金投信投資長唐祖蔭表示，第2季關注的重點在於歐美生產者物價指數若因能源與原物料價格居高不下，且此現象未來一季未見舒緩，美歐貨幣政策縮緊的速度與幅度將超過市場原先預期，第2季全球股市仍將維持鋸齒狀的劇烈震盪，而台股因Fed 5月恐

升息兩碼，美台利差拉大下，外資逃離新興市場的手筆可能擴大，對盤勢相當不利，但因為有高殖利率護身，內資逢低買盤源源不絕，抵銷部分外資賣壓，形成指數大區間來回整理，操作宜選股不選市。

唐祖蔭表示，自從俄烏開戰、Fed啟動升息後，類股強弱徑渭分明，其中權值最重的半導體，產業雜音不斷，受外資大舉調節，領先摜破所有均線支撐，形成蓋頂的走空格局，是大盤無法站穩年線支撐的關鍵。反觀以銀行為主體的金融股，受惠升息、利差拉大、獲利進補，加上今年配息較往年高出2～3成，股價自3月中旬後一路看回不回，成為大盤中流砥柱，惟短線累積漲幅不小，再上攻的空間亦有限，若高價股與半導體族群依舊弱勢，指數將反覆測試年線支撐。

在升息議題方面，自1994年來，升息循環共五次，以歷史經驗來看，升息前後確實對台股有所影響，惟當正式升息至整個升息循環結束，其實台股都迎來多頭走勢，唐祖蔭研判這次升息衝擊最大的期間應該會落在第2季，爾後隨著市場適應Fed節奏，負面影響逐漸趨緩。