抗通膨、降波動 法人：投資組合加入REITs　

美國聯準會官員近期不斷釋出鷹派訊息，表示必須迅速採取積極政策行動，包括加快縮表步伐與升息速度，來壓低通膨，再次引發市場緊張情緒。

元大投信表示，隨著美國2月消費者物價指數(CPI)年增率達7.9%，再度刷新40年來最高水準，顯現美國通膨幾乎沒有放緩的跡象，加上俄烏戰爭利空持續衝擊市場，值此市場變數紛擾不休之際，投資人宜在投資組合裡增添如 REITs等的防禦性股票，強化投資組合抵禦通膨的能力，並降低波動風險。

元大全球不動產證券化基金研究團隊分析，面對當前混沌不明的投資環境，REITs是一個很適合的投資選項，原因為相較於許多直接受到俄烏戰爭影響的全球企業不同，大多數的不動產資產都不受戰爭影響。而且，受到通膨飆升影響，許多企業的獲利能力正在下降，但不動產的資產價格與租金大多能夠受益於通膨揚升的環境。

實際數據驗證，在過去20年，美國CPI(消費者物價指數)年增率大於3%的年度(分別指2004、2005、2007和2021年)，REITs的平均表現明顯優於其他資產類別，以富時已開發市場房地產指數為例，平均上漲18.4%，好於全球股市的14.8%，以及全球非投資等級債券指數的4.6%和美國公債的3.1%。

此外，從評價面來看，以相當於股票本益比的REITs價格/營運現金流指標，REITs平均僅在17.2倍，相對於美股標普500指數今年3月底的本益比約23倍，明顯還低上很低。而且，依照美國法令，規定REITs必須將當年度90%的收益以股利形式分配給股東，使得在當前通膨高漲的時候，也能為投資人帶來了不錯的股息收益。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，現階段以住宅、數據中心和物流等3大類型REITs，為主要看好方向。在2021年，美國成屋銷售價格中位數漲幅高達17%，隨著房價越來越高，美國民眾將不得不租房，在住宅租金持續上漲下，有利住宅REITs表現。此外，隨著雲端服務盛行，對資料運算和存儲的需求急劇增長，都有利數據中心REITs業務持續增長。