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外資今年來大砍43.79萬張 台積電市值大縮1.27兆
台股受美國聯準會會議紀錄的超鷹訊息加上本土疫情升溫的打擊，昨日遭摜破至年線之下，統計外資今年來大賣超台股5,412億元，已超越去年全年的賣超金額，在賣超個股部分，晶圓代工雙雄更是賣超的重點所在，聯電高居外資今年來賣超最大個股，台積電則是第三大外資賣超股，統計遭賣超43萬7,913張，今年來(至4/7)股價下跌49元，市值大減1兆2,706億元；不過，台積電今（8）日早盤則是開高。
美股周四收紅，道瓊工業指數上漲87.06點、漲幅0.25%，那斯達克指數上漲0.06%，標普500指數上漲0.43%，費半指數上漲0.11%；台股早盤以17,210.4點開出，上漲31.77點，一度拉升至17,290.91點，大漲逾百點。
台積電ADR周四跌0.65%，收100.52美元，台積電今日以567元開出，上漲1元，一度拉升至570元，盤中漲幅0.35%；台積電今年1月17日一度寫下688元的天價，去年底以615元封關，統計至昨日收盤566元，今年來已下跌49元，但若是從歷史高價計算，則是已跌掉122元，市值從最高的17.84兆元下滑。
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