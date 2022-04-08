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股后矽力失守3,000元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

美股主要指數收紅，台股今（8）日開盤上漲31.77點，台積電（2330）開盤上漲1元，聯發科（2454）開盤上漲1元，股王、股后爭霸戰暫時告一段落，股后矽力-KY（6415）開盤下跌140元，開在2910元，失守3,000元關卡。

美股道瓊指數上漲87.06點、漲幅0.25%，收34,583.57 點；那斯達克指數上漲8.48點、漲幅0.06%，收13,897.3 點；標普500指數上漲19.06點、漲幅0.43%，收4,500.21點；費城半導體指數上漲3.48 點、漲幅0.11%，收3,197.44點。

信驊（5274）遭外日連二日賣超39張，今日開盤上漲10元，開在3,090元，守住3,000元關卡。

矽力遭外資連三日賣超61張，早盤最高價2975元，最低2855元，跌幅5%。

緯穎（6669）昨日遭外資賣超90張，今日開盤上漲10元，開在998元，盤中站上千元，最高到1005元，是否能守住千元仍待觀察。

台積電遭外資調降目標價，連三日賣超近逾4.7萬張，早盤最高價為570元，最低567元。

力士（4923）營收創新高，今日開盤上漲2元，盤中最高78.4元，表現優於大盤。

台積電 外資

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