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富邦期貨：若無更大利多支持 市場資金將轉趨謹慎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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聖路易斯聯準會主席布拉德發表談話表示，就對抗通膨方面，聯準會利率政策仍落後通膨曲線，贊同利率將上調至3%-3.25%，以對抗通膨，加上美國初領失業救濟金人數16.6萬人，再創新低，市場預期聯準會將大舉緊縮，美股四大指數早盤走跌，不過尾盤，戰略原油釋出，通膨升溫疑慮下滑，資金回流科技股，推升美股四大指數由黑翻紅，小幅走高。

中國大陸疫情仍未獲得控制，持續嚴格的封鎖將衝擊經濟成長動能，另外，持續的高通膨將使FED加快升息及縮表，本周多位今年FOMC票委發表談話，預計仍傾向鷹派立場，美債殖利率攀升可能持續對科技股施壓，台股跟隨國際市場自3月中低點已大幅反彈，在內、外部都存在較大不確定性下，若無更大利多支持，市場資金將轉趨謹慎，預期台股短線行情仍以震盪整理較有可能。（富邦期貨／提供）

通膨 聯準會 台股

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