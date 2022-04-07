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台股破年線、外資今年大賣破5千億 金管會喊話穩民心

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
今年以來外資賣超已經達到5,414億元，甚至超過2020年全年賣超金額。本報資料照
今年以來外資賣超已經達到5,414億元，甚至超過2020年全年賣超金額。本報資料照

外資持續賣超台股！台股今（7）日重挫343點，失守年線，單日跌幅達1.96％，高於日本、香港、韓國與上海，總計外資今年以來至昨（6）日為止，已經賣超4,967億元，超越去年全年賣超總額，刷新紀錄。

如果加計今日外資賣超447億元，今年以來外資賣超已經達到5,414億元，甚至超過2020年全年賣超金額。

金管會官員今日喊話，台股仍具基本面，只是受短期國際因素影響而有波動。金管會統計，今日亞股中，日本下跌1.68％、上海下跌1.36％、香港下跌1.29％、韓國下跌1.24％。台灣今日下跌1.96％，的確超越其他亞洲股市。

但如果拉長時間，今年以來至6日為止觀察，台股下跌3.82％，較其他亞洲股市反而相對抗跌，日本股市下跌5.01％、香港下跌5.36％、韓國下跌8.15％等、上海跌幅9.79%、深圳跌幅18.07%。

金管會證期局副局長高晶萍認為，據此數字，台股波動情形較其他亞洲股市仍相對穩定，只是近期受到俄烏戰爭持續，以及市場預期美國聯準會（Fed）將加快升息，市場避險氣氛濃厚，態度轉趨保守，導致台股波動。

其次，台股今年日均成交值仍維持在3,000億元以上，加上整體上市櫃公司去年營收表現寫了近十年新高，台股基本面仍然強勁。經濟表現上，主計總處已經預估台灣今年經濟成長率可達到4.42％，顯示國內景氣穩健成長。

此外，台股仍是高殖利率，官員指出，統計至3月底為止，台股現金殖利率達到3.84％，如果加計股息殖利率則可以達到3.96％。

台股 外資

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