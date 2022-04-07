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外資賣超447億 提款主力是這兩群族

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。本報系資料照
聯電。本報系資料照

台股今（7）日收17,178.63點，下跌343.87點，三大法人賣超500.12億元，外資賣超447.08億元，統計外資賣超前十大個股中，晶圓代工雙雄、面板雙虎都是外資提款主力，賣超聯電（2303）高達50,513張，居外資單日賣超冠軍；另外，買超個股冠軍則是中信金（2891）。

台股年線失守，三大法人中僅投信買超18.93億元，外資，自營商都是賣超；統計外資今日賣超前十大個股依序是聯電、群創（3481）、台積電（2330）、臺企銀（2834）、國泰台灣5G+、友達（2409）、仁寶（2324）、陽明（2609）、鴻海（2317）、中信關鍵半導體等。

外資賣超聯電50,513張，居外資單日賣超冠軍，其次是賣超群創43,368張，外資賣超第三大為台積電，單日賣超26,077張。

外資今日買超前十大個股依序是中信金、新光金（2888）、兆豐金（2886）、力積電、彰銀（2801）、國泰金（2882）、興農（1712）、元晶（6443）、中華電（2412）、富邦金（2881）等；外資買超中信金29,747張最高，其次是買超新光金8,459張，買超兆豐金8,170張，外資買超前十大個股中，金融股占6檔。

外資 中信金

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