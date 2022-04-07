金融股現在還可不可以存？ 法人這樣看

金融股搭上升息列車，推升金融類股指數飆高，但隨著股價拉升，存股的成本也隨著拉高，不少小資投資人都有著一個疑問，金融股漲到這個程度了，還能不能存股？首選的標的是什麼？有法人認為，升息循環才剛開始，金融股還是可以存，但要慎選標的，且長線、分批買進，不過，也有法人坦言，目前不是存金融股的好時點，但想買金融股，首選純銀行股。

美國聯準會（Fed）啟動升息後，根據Fed公布的上月會議紀錄，預期最快5月開始，每月縮表總額將達950億美元，縮表步調比Fed在2017~2019年縮表時期，每月削減500億美元資產的規模快了一倍，估算Fed一年將從市場撤出超過1.1兆美元的資金。

從「縮表」計畫來看，Fed在這次的緊縮貨幣政策中，「抽銀根」的規模相當驚人，也因此衝擊美股科技股大跌，台股今（7）日也失守年線，收在17,178.63點，下跌343.87點；金融股則是成為備受關注的標的，由於市場預期未來Fed升息可能又快又大，金融股搭上全球升息循環列車，金融類股指數飆升，今日盤中一度衝達1,944.59點，可惜在大盤指數重挫下，金融類股也翻黑。

到底漲到高點的金融股可不可以買進？或是說，向來是存股熱門標的金融股，還可不可以存？法人認為，升息及高殖利率兩大題材下，金融股中長線利多可期，但並不建議追高，同時，在買進金融股要慎選標的。

台新投顧副總黃文清表示，升息才剛開始，金融股基本面存在有利趨勢，是可以存股的類股，但在標的上要慎選，以銀行為主體的金控股為首選，因為升息下，具有存放款利差擴大的優勢，在買進時機上，要分批買進，長線投資。

證券分析師張陳浩則是坦言，從存股策略來看，早在今年初就該要存了，現在金融股漲到相對高點，這個時點並不是存股的時間點，不過，金融股具升息及高殖利率題材，可望呈現階梯式的上漲。

張陳浩建議在買進標的上以兩個篩選原則來布局，一是買小不買大，二是首選純銀行股，避開壽險營收占比高的金控股，例如臺企銀（2834）。高雄銀（2836）、遠東銀（2845）、玉山金（2884）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、王道銀（2897）等，會比大型金控股更有上漲機會。