維田3月營收7,656萬元 月增27.84％

工業電腦大廠維田科技（6570）今（7）日公布2022年3月營收為7,656萬元，月增27.84％，年增率達14.81％；累計第一季合併營收達2.27億元，較去年同期增加45.54%，同步改寫歷年同期新高紀錄。

受惠於工業電腦市場成長趨勢明確，歐美市場需求持續強勁，維田3月營收不僅維持單月營收年增雙位數的成長，並已連續10個月創同期新高。公司進一步指出，本月雖受到深圳封城影響部分產品出貨時間，然解封後已照既定流程持續出貨，物流目前也已恢復正常，對整體營運影響不大，且第二季更有機會因出貨遞延而迎來出貨小旺季，目前在手訂單更已達下半年，全年營運展望樂觀。

維田表示，隨著缺料問題逐漸緩解，全球製造業活動持續擴張，以及各國新基建計畫陸續開展，預期將帶動更多工業電腦需求，維田長期深耕工業電腦市場，並因應客戶需求進行產品升級或轉型，大幅提高客戶的黏著度，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。

維田擁有優異的產品研發能力，在新品開發上持續布局，第一季新推出的「機器視覺應用」工業電腦( Machine Vision BOX PC)，藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，可廣泛應用在製造業、人臉辨識、物流運輸、教育科技等產業，目前正與合作夥伴洽談合作細節中，預計下半年能有初步營運貢獻，拓展維田的營運規模，為公司帶來新的成長動能。