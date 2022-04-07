快訊

疫情燒進總統府...一名導覽志工確診 蔡總統、賴清德現況曝光

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

維田3月營收7,656萬元 月增27.84％

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠維田科技（6570）今（7）日公布2022年3月營收為7,656萬元，月增27.84％，年增率達14.81％；累計第一季合併營收達2.27億元，較去年同期增加45.54%，同步改寫歷年同期新高紀錄。

受惠於工業電腦市場成長趨勢明確，歐美市場需求持續強勁，維田3月營收不僅維持單月營收年增雙位數的成長，並已連續10個月創同期新高。公司進一步指出，本月雖受到深圳封城影響部分產品出貨時間，然解封後已照既定流程持續出貨，物流目前也已恢復正常，對整體營運影響不大，且第二季更有機會因出貨遞延而迎來出貨小旺季，目前在手訂單更已達下半年，全年營運展望樂觀。

維田表示，隨著缺料問題逐漸緩解，全球製造業活動持續擴張，以及各國新基建計畫陸續開展，預期將帶動更多工業電腦需求，維田長期深耕工業電腦市場，並因應客戶需求進行產品升級或轉型，大幅提高客戶的黏著度，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。

維田擁有優異的產品研發能力，在新品開發上持續布局，第一季新推出的「機器視覺應用」工業電腦( Machine Vision BOX PC)，藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，可廣泛應用在製造業、人臉辨識、物流運輸、教育科技等產業，目前正與合作夥伴洽談合作細節中，預計下半年能有初步營運貢獻，拓展維田的營運規模，為公司帶來新的成長動能。

工業電腦 營收

延伸閱讀

亞電3月營收1.65億元 謹慎看大陸防疫管控

桃園獎勵長照機構、到宅疫苗接種 估執行至5月15日

封城之亂

寇乃馨曝上海封城生活　洩黃國倫「暴瘦13公斤」新面貌

相關新聞

金融股現在還可不可以存？ 法人這樣看

金融股搭上升息列車，推升金融類股指數飆高，但隨著股價拉升，存股的成本也隨著拉高，不少小資投資人都有著一個疑問，金融股漲到...

台積電3天市值縮8,038億 美系外資估明年成長放緩

台股今（7）日跌破年線，以17,178.63點作收，重挫343.87點，市場雖傳出英特爾執行長基辛格將抵台與台積電高層會...

Fed夠鷹派！外資大提款逾400億元 台股短線持續震盪

聯準會（Fed）3月會議紀要釋出縮表和對戰爭疫情的看法，計劃最早5月啟動縮表，擬以每月約950億美元的速度縮表，縮減速度...

台股大跌343.87點 三大法人賣超500.12億元

美國聯準會（Fed）將升息速度加倍，之後的會議上可能每次將升息2碼，美股四大指數周三續跌，加上本土疫情升溫，台股今（7）...

台股重挫343點摜破年線 金管會提3點穩軍心

台股今天大跌343點，金管會強調，台股相比亞洲其他市場仍相對穩定，且台股今年日均成交值仍守住新台幣3000億元大關，顯示...

航運價格竟連11跌！貨櫃三雄短中長線展望恐怕「差很大」

過去一年，海運之亂引來大量「航海王」投資人追捧、搶上船，然而今年以來，貨櫃運價卻是一路連跌11週，究竟這是常態下跌，還是背後另有隱情？貨櫃三雄的短、中、長線能看好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。