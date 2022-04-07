金管會:台開、永利財報沒交停止交易 互億不補交恐下市

金管會今（7）日統計上市櫃公司去年財報公告申報情形，揭露至3月底為止，尚有5家上市櫃公司並未出具2021年財務報告，台開（2841）與上櫃公司永利（8080）處分停止交易，另外，互億（6172）必須在5月17日完成補交財報，恐將被公告下市。

不過金管會證期局副局長高晶萍指出，上市公司中福（1435）、樂士（1529）昨（6）日已經將財報送到交易所，因為完成補申報，因此可以免於懲處，其餘3家公司按照規定將面臨停止交易懲處。

這3家公司分別為上市公司台開、互億及上櫃公司永利。

至今年3月底，上市(櫃)公司應申報家數共計1,757家（包含第一上市櫃），除了以上公司未如期出具去年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

其中互億已經是第二次違規，原因是沒有找到簽證會計師。高晶萍指出，懲處停止交易後，假設再等6個月沒有消除停止交易，最快5月17日，交易所將預計公告互億要終止上市，公告40天後將會正式下市。

台開未如期申報財報的原因，則是公司有不動產估價作業尚未完備，審委會無法審議，是第一次違規；永利也是第一次犯規，原因是財務資料被檢調單位調走，近期才拿回相關資料，開始啟動編製財報。