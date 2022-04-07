三大獲利動能暢旺！上市櫃去年稅前淨利 寫近十年新高

金管會今（7）日公布2021年上市櫃公司財務報告，上市公司稅前賺4.9兆元，年增2兆999億元，年成長74.69％，如果與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。官員指出，去年上市公司主要獲利動能有三大因素。

第一，航運運價維持高檔、挹注獲利大幅成長；第二，疫情加速數位轉型與5G應用等推升半導體業持續成長推升獲利；第三，金融保險業因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

官員解釋，去年航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，加上終端銷售持續成長，供需失衡使運價維持高檔，致獲利大幅成長。另外，半導體業受疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利

官員指出，去年上市公司度累計營業收入37兆3,204億元，年增加5兆2,863億元，成長16.5％；稅前淨利為4兆9,114億元，年增加2兆999億元，成長74.69％。

另外，上櫃公司去年稅前淨利為3,134億元，較去年同期增加903億元，成長40.48%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

上櫃公司去年主要獲利成長動能有三。第一，半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加；第二，電子零組件業係因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；第三，鋼鐵工業則係因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。