閎康第1季營收8.9億元 創歷年同期新高　

半導體檢測大廠閎康（3587）公布3月營收為新台幣3.3億元，較去年同期成長21.21%；1~3月累積營收8.94億元，較去年同期成長22.23%，寫下歷年同期新高。

閎康表示，今年第1季營收亮眼，創單季新猷最主要的原因在於受惠5G、物聯網、電動車、元宇宙、量子計算快速崛起，帶動先進製程與第三代半導體，因此驅動閎康不論在台灣、大陸以及日本的MA（材料分析）、FA（故障分析）業務皆相當暢旺，訂單供不應求，甚至上海封控期間，仍有許多客戶持續向閎康預約檢測服務。

閎康指出，近年來全球對於高階運算晶片的需求量大增，也帶動了半導體產業鏈蓬勃發展。於此先進製程研發競爭邁入全新階段之際，閎康已看見未來發展趨勢與需求，不僅加大投資、建置檢測分析所需的各種高階儀器設備，並已全面佈署未來在先進製程、第三代半導體、3D先進封裝、以及液態奈米材料科技等領域分析檢測應用所需的專利智財及技術。以領先業界、創新前瞻的技術能量，協助客戶快速解決研發與生產階段所有技術難題，穩固台灣在全球半導體產業的領先地位。

此外，閎康同步著眼全球市場智財技術的策略布局，目前於台灣、美國、大陸、日本、歐洲等地區已申請專利數量超過120篇，獲證的專利約77篇，遙遙領先同業的專利數量，發明內容則涵蓋了分析檢測、樣品製備、治具及設備智慧化、樣品分析管理以及液態樣品電子顯微鏡（又稱液態原位電子顯微鏡）等創新應用關鍵技術。在今年三月，閎康更獲得工業局頒贈的TIPS專業認證證書，是眾多獲證企業中，唯一從事檢測分析行業的企業。

其中，最特別的是閎康以自有專利開發出具有無限應用潛力的液態樣品槽晶片「K-kit」，是全球同業中獨有的創新產品。閎康董事長謝詠芬指出，以往使用電子顯微鏡觀測樣品時，待測物皆須處於高真空、並且完全乾燥的樣貌，以利電子束穿過；然而有許多產品分析需求為液體狀態，但因設備腔體的真空限制，觀測前須先將該水分抽乾，否則進入腔體中也會全部揮發，致使檢測人員無法得知樣品處於液態時的實際結果。這個產品可以應用在電子顯微鏡和離子束顯微鏡中，可以同時進行結構分析和元素分析，應用領域則可大舉擴大到食品、藥品、化妝品及工業用奈米材料，商機無限。

閎康強調，該公司的獨家專利產品 K-kit，打破現有方案之侷限，其可密封溶液於內部、並允許電子顯微鏡的電子束穿透，進而達到可簡便快速地分析液態奈米材料之目的。目前K-kit產品已於全世界13家知名電子顯微鏡耗材通路商進行銷售，同時閎康也透過此創新技術，對外提供完整的液態樣品分析服務，成為奈米科技產業及學術研究不可或缺的液態樣品檢測應用方案。