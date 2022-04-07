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Fed夠鷹派！外資大提款逾400億元 台股短線持續震盪

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

聯準會（Fed）3月會議紀要釋出縮表和對戰爭疫情的看法，計劃最早5月啟動縮表，擬以每月約950億美元的速度縮表，縮減速度高於預期，導致美股延續弱勢表現，尤其科技類股延續相對弱勢格局，導致台股電子族群壓力沉重，加上國內疫情升溫，市場信心動搖，指數開低走低，終場下跌343點，收在17,178點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，英特爾執行長基辛格啟動亞洲行，第一個行程就是見台積電（2330）高層，希望能委託台積電生產更多晶片，另外輝達（NVIDIA）已決定和台積電合作生產新一代繪圖處理器，台積電將進一步擴大晶圓代工市占率。就基本面而言，半導體仍維持供需吃緊格局，台積電業績維持高成長態勢不變。

但俄烏戰火延燒，導致物價持續上揚，加上Fed持續釋出鷹派言論，將展開「快速」縮減資產負債表程序，系統性風險升高，高成長且高本益比的半導體族群首當其衝，因此外資持續在台積電等電子權值股提款，導致台股弱勢表現，短線利空仍需時間消化之下，電子族群恐維持相對弱勢格局。

分析師表示，俄烏戰火延續，電子族群弱勢帶動指數回測，四大指數之中除了金融指數維持強勢，其他包括加權、電子與櫃買指數KD指標皆轉為交叉向下，並且日RSI指標也都回到50以下的空方區，短線技術面維持弱勢格局，恐有持續回測低點的可能。

至於從周線來看，除了弱勢的電子轉為偏空格局之外，加權、金融與櫃買指數周KD由維持交叉向上，周RSI維持偏多，顯示中期反彈格局仍未結束。

另外，在月線上，月KD指標僅金融指數領先轉多，其餘指數仍持續下彎，代表長線仍需持續整理。

整體技術面而言，短線弱勢，中期反彈，長線仍在整理，技術面多空夾擊之下，指數恐維持大幅震盪格局，因此建議指數上揚時避免追高，等待震盪拉回在非電族群逢低布局。

台積電 櫃買指數 KD

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