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立凱電第1季營收年增137% 營運穩步增溫

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）今（7）日公告2022年3月合併營收為5592萬元，較去年同期成長147%、較上月成長469%，為今年新高。累計第1季度合併營收為1.06億元，較去年同季度成長137%。

立凱電連續兩個季度季營收均超過億元，營運穩步增溫。

隨著新冠肺炎疫情影響減緩，客戶測試或產銷需求逐漸恢復或成長，加上公司開發新客戶有所進展，該公司去年營收較前一年增加1.70億元，成長幅度119%，且稅後虧損較前一年減少1.21億元，下降幅度18%。

市場認為，隨著台積電（2330）調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鐵鋰電池直流供電系統，改善電力使用效率，在磷酸鐵鋰材料應用範圍持續擴大下，台廠中磷酸系鋰電材料製造商立凱電可望受惠。

營收 供電

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