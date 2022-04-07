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台積電3天市值縮8,038億 美系外資估明年成長放緩

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台股今（7）日跌破年線，以17,178.63點作收，重挫343.87點，市場雖傳出英特爾執行長基辛格將抵台與台積電高層會面，且擴大下單給台積電，不過，美系外資最新報告卻是保守看待台積電明年成長動能，雖重申加碼評等，但目標價下修至710元；台積電終場收在566元，下跌12元，市值降至14兆6,773億元，四月來3個交易日跌掉31元，市值急縮8,038億元。

台股今日重挫，三大法人合計賣超500.12億元，外資賣超447.08億元，台積電開低走低收在今日低點566元，統計3個交易日，股價從597元急跌了31元，市值也滑落至15兆元之下。

台積電預計4月14日舉辦法說會，美系外資最新報告預估台積電今年第2季營收季增4%，全年維持年增25~30%，毛利率53%；但是預估明年恐因邏輯半導體將進入衰退， 影響明年營收成長幅度將放緩，預估恐僅年增9%，且毛利率也可能衰退，重申台積電加碼評等，但目標價由780元調降至710元。

台積電 外資

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