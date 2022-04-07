航運價格竟連11跌！貨櫃三雄短中長線展望恐怕「差很大」

過去一年，海運之亂引來大量「航海王」投資人追捧、搶上船，然而今年以來，貨櫃運價卻是一路連跌11週，究竟這是常態下跌，還是背後另有隱情？貨櫃三雄的短、中、長線能看好嗎？

誰都沒想到，過去一年多的海運運價狂飆之亂，竟會在最近的紛亂世局中，暫時畫上一枚休止符。

「跟外面報紙寫的不一樣，3月運價就開始跌了，付運費的貨主最清楚，現在塞港紓解，出貨也變順了！」羽絨服大廠、廣越總經理吳朝筆難得說起運價一派輕鬆。

攤開反映貨櫃航運運價的SCFI（上海出口集裝箱運價指數），情況確實如此，從2022年初開始，運價指數便從歷史高點5109點一路連跌11週，4月1日已回落至4348點，跌幅高達14.8％。對於飽受一年高運價之苦的貨主來說，總算獲得一絲喘息。

但，反觀另一頭，貨櫃航商可高興不起來。

原本，海運界都認為，這波下跌只是農曆年後貨量減少、淡季的常態性跌價。然而，陽明海運業務長張紹豐卻透露，其實近來俄烏戰爭、中國大陸封城，已悄悄對運價造成額外衝擊，部分航線塞港狀況也正在舒緩。

難道，今年（2022）貨櫃航運股短線真的無法看好嗎？中長線又該如何觀察呢？《遠見》整理三大觀察要點：

短線：戰爭、中國封城衝擊大，須待烏雲散去

過往經驗來看，每年只要逢中國農曆年放假、工廠減少出貨，貨櫃運價都會一路修正至3月底，直至4月才逐步止跌回升。不過，這次運價連11週下跌並非只是常態下跌，背後還有兩大利空攪局。

首先是從2月底蔓延迄今的俄烏戰火，已造成歐洲線運價大幅下跌。原本長榮海運總經理謝惠全還樂觀推估，戰爭對貨櫃航商影響微乎其微，畢竟兩國貨櫃貿易量占全球比重並不高，且長榮的俄烏貨載量占比甚至不到1％。

他還進一步強調：「我想歐美領袖應該有智慧，不會讓戰爭拖太久，否則全球經濟都受影響。」

然而現實不如預期，截至今日（4月1日），俄烏尚未停火，已重創全球農糧、能源供應。更糟的是，許多原本運載俄烏貨物的國際航商，因為少去一大貨源，轉而去搶載臨近的歐洲線貨物，導致歐洲航線運價開始顯著下滑。

第二個利空是中國深圳、上海的連番封城，一方面重創經濟、迫使當地工廠停工；另一方面還使得兩地貨物都無法進出，雙雙減少貨櫃航商載貨量，市場上閒置的運能增加。

張紹豐透露，面對上述兩大變數，目前陽明已迅速調度運能、前往其他港口載貨，確保艙位利用率仍維持在98％滿載，惟短期運價下跌已無可避免。

短線上，運價、貨量要回穩，必須觀察戰爭和談進度，以及大陸是否解封，但若大陸真的堅持清零，走向長時間封城，影響衝擊會相當大。

中線：戰後復甦、海運旺季、殖利率話題可期待

雖然短線多空難辨，但若拉長時間看到第三季，或許就不用太擔心貨櫃航運景氣。

張紹豐觀察，過去通常戰爭結束後，會引發大量的重建物資需求，以及民生消費報復性反彈，所以現在短期震盪，反而可換得下半年運貨量成長。而且，油價預計也會隨戰爭結束下跌，航商營運成本可望再降低。

除此之外，第三季本來就是貨櫃航運的傳統旺季，他認為，運價應可維持在高檔震盪，不過很難再像2021年有大幅度的突破創高。

目前，第三季的不確定因素，會是6月美國西岸碼頭工會的勞資合約談判，業界觀察，工人可能趁航商大賺時「獅子大開口」，一旦雙方談不攏，將引發工人罷工，進而導致缺工、碼頭塞港，再推高運價。

至於5、6月股東會後的股利配發，也是投資人關心一大重點，單就殖利率來看，陽明堪稱貨櫃三雄之冠，預計配發20元現金股利，以今日收盤價126.5元換算，殖利率高達15.8％。相形下，長榮、萬海股利配發相對保守，換算殖利率也遜色不少。

長線：第四季運價下修，2023年恐供過於求

不過，若長線看到第四季、2023年，貨櫃航運恐怕會有不少烏雲必須留意。

儘管，航商都認為今年營收、獲利肯定超過去年，但卻有志一同地保守看待第四季。謝惠全指出，第四季迎來淡季，運價難免下修，不過應不至於跌到2021年初的低水平。

惟，更令人擔心的其實在2023年，國際三大海運研究機構Alphaliner、Drewry及Clarksons都預測，2023年大量新船下水，市場供給成長幅度將遠大於需求，恐怕產生供過於求、運價下跌疑慮。屆時疫情塞港、缺工也可能逐漸舒緩，不利運價。

對此，航商則不斷強調，2023年環保法規上路，會導致舊船減速行駛、拆船，並抵銷掉新船下水運力，不過實際影響、法規落實程度，仍有待觀察。

航商如何布局？貨櫃三雄大不同

面對未來一年的市況和不確定性，貨櫃三雄的戰略有些大相徑庭。

長榮、萬海選擇將資金大舉投入造新船，以長榮來說，目前還有59艘新船待交付，將在未來三年陸續下水、進補運力，並趁機淘汰舊船；萬海則有45艘新船待交，並同步下訂二手船，搶賺今年海運行情。

相較下，陽明目前手上只有五艘新船待交，頻遭外界批評保守、慢半拍。對此總經理杜書勤解釋，由於陽明還有大量長租船，必須等租約到期再造新船，否則躁進訂船，最後卻無法維運，反而會衍生成本和浪費。

究竟，在未來一年的海運的迷霧航程中，貨櫃三雄不同的戰略，誰將勝出？留待市場給予答案。

（本文出自2022.4.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）