金融市場不確定性高 法人提三面向投資法

今年以來，全球金融市場先後在聯準會更趨強硬的鷹派立場以及俄烏戰爭影響下，出現大幅回檔走勢，不過近期亦自底部反彈。

面對不確定因素仍多的第2季，法人表示，通膨走向、戰事進展等變數仍多，第2季全球股債市仍是以震盪整理為主，建議不追高、逢低買進，審慎應對高波動格局；股市方面首選美股、陸股及台股，產業持續看好科技股，債市相對看好非投資等級債。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)指出，第2季仍有不確定因素，首先是俄烏戰爭，雖然俄烏會談持續進行中，但短期內要達成共識並不容易。其次是通膨，由於俄烏戰爭已推升製造成本及食品價格，對居高不下的通膨形成壓力，通膨可否在第2季後降溫仍待觀察。

最後則需留意企業與消費者信心，目前美國消費者信心指數走跌，這是對於未來經濟成長的警訊，後續需觀察聯準會的升息與緊縮政策，主席鮑爾在3月21日表示，若有必要，升息可能超過一碼。

展望第2季，由於長期經濟仍持續成長，股市仍是良好的投資標的，唯不確定因素多，可能會出現景氣趨緩、企業獲利成長減緩的擔憂，股市的評價面可能下降。

建議可從3面向加以投資，首先是選擇成長潛力佳的市場如美股、台股，產業面則是科技股，不過因市場波動度升高，建議趁回檔時進場；第2則是選擇央行貨幣政策相對寬鬆的區域作為戰術性配置，例如歐元區與日本；最後，相對跌深的市場例如中國股市與部分新興市場，也是可適度布局的標的。