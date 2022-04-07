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台股大跌343.87點 三大法人賣超500.12億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股7日開低走低，摜破年線，收在17,178.63點，下跌343.87點。圖／聯合報系資料照
台股7日開低走低，摜破年線，收在17,178.63點，下跌343.87點。圖／聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）將升息速度加倍，之後的會議上可能每次將升息2碼，美股四大指數周三續跌，加上本土疫情升溫，台股今（7）日開低走低，摜破年線，收在17,178.63點，下跌343.87點，成交量3,098.17億元；三大法人賣超500.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超447.08億元，投信買超18.93億元，自營商賣超（合計）71.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.12億元，自營商（避險）賣超48.83億元。

台股大跌，近期漲勢強勁的金融股漲多回檔，大型科技權值股續跌，台積電（2330）收566元，跌幅2.08%，鴻海（2317）收103元，跌幅1.9%，聯發科（2454）收850元，跌幅3.63%。千金股也一片綠，信驊（5274）重跌7.5%，收3,080元，大立光（3008）股價繼續探底，收1,685元。檢測類股由於疫情嚴峻，股價衝高，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）攻上漲停板，大盤收在17,178.63點，跌幅1.96%。

自營商 美國聯準會

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