前十大高價股慘綠 信驊勉強守股王寶座

對於股市投資人來說，每年清明節是節氣中重要一個轉折，一方面是季節的轉換，由春天進入夏季，另一方面是年報揭露在這個時候全部完成，正好是一個「瞻前顧後」的最好機會，因為年報像一份體檢報告書，投資人可以針對每一家公司的報表進行深入研究，也可以作為選股參考指標。

2022-04-07 14:01