前十大高價股慘綠 信驊勉強守股王寶座
美國聯邦準備理事會（Fed）可能採取強烈貨幣緊縮政策，美股四大指數重挫，台股今（7）日大跌逾300點，前十大高價股一片慘綠，旭隼（6409）跌幅8%最深，新科股王信驊（5274）與股后矽力-KY（6415）再度上演股王爭霸戰，最後由信驊勉強守住股王寶座。
美國聯邦準備理事會可能採取強烈貨幣緊縮政策，美股收黑；美股道瓊指數下跌 144.67 點、跌幅0.42%，收 34,496.51點；那斯達克指數下跌 315.35 點、跌幅 2.22%，收13,888.82 點；標普 500 指數下跌 43.97 點、跌幅0.97%，收 4,481.15 點；費城半導體指數下跌 75.9 點、跌幅2.32%，收3,194.0點。
矽力2021年5月3日登上股王，11個月後，因市場對伺服器、資料中心的需求強勁，加上近來國際情勢與本土疫情影響，股王爭霸戰越演越烈。今日盤中互有消長，矽力一度超越信驊，終場收盤信驊收在3080元，下跌250元、跌幅7.51%，矽力則下跌145元、跌幅4.54%，收在3050元，信驊守住股王寶座。
其他前十大高價股方面，聯發科（2454）近日受到外資調降影響，股價昨日失守900元大關，今日終場收盤下跌32元，收在850元。
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