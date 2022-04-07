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Fed放鷹！台股摜破年線 法人：金融股仍在邁向高點路上

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

美國聯準會釋放鷹派消息，美股昨（6）日走跌，影響亞股今（7）日一遍倒，除了台股今日跌破月線、年線，日韓股市也跌過1%。法人指出，今日台股尾盤有防疫概念股強勢急拉，建議短線操作防疫概念股的投資人後續觀察線形，若線形往5日線收斂則可適當停利。

今日強攻漲停的個股有：亞諾法（4133），ABC-KY（6598）等疫情受惠股。而終場有雃博（4106）上漲1.7元，漲幅6.4%；寶齡（1760）上漲3.5元，漲幅3.2%；國光生（4142）上漲1.2元，漲幅3.0%，緊追在後。防疫概念股則有毛寶（1732）上漲1.8元，漲幅3.6%，表現突出。

群益投顧副總曾炎裕表示，今日台股開盤已在月線之下，外資持續賣超台積電（2330）、聯發科（2454），電子股仍維持弱勢。此外，投資人對於前2周強勢的傳產、金融族群沒有繼續追價，都是導致今日台股大盤指數指數長黑作收的原因。預期後市類股輪動，電子股恐將繼續下探，而金融股今日作漲多整理，在Fed宣布下一次升息前仍是主流，因此目前仍在往高點邁進。操作方面，曾炎裕建議，投資人可先降低持股比例，觀望市場，對於消息面需謹慎看待。

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