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外資調降目標價 台積電收566元
美股下挫，費城半導體指數下跌2.32%，台積電美國存託憑證（ADR）下滑1.29%；美系外資最新報告調降台積電（2330）目標價至710元，台積電今（7）日股價同步走低，早盤一度達新台幣573元，收在566元，下跌12元。
美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，美股收黑；美股道瓊指數下跌 144.67 點、跌幅0.42%，收 34,496.51點；那斯達克指數下跌 315.35 點、跌幅 2.22%，收13,888.82 點；標普 500 指數下跌 43.97 點、跌幅0.97%，收 4,481.15 點；費城半導體指數下跌 75.9 點、跌幅2.32%，收3,194.0點。
台積電ADR盤中一度跌破100美元大關，終場跌幅收斂，收在101.18美元，下跌1.32美元、跌幅1.29%。
台積電今日股價開低走低，開在571元，下跌7元，市值失守15兆元關卡，終場收盤跌幅加劇，收在今日最低價566元，下跌12元，影響大盤指數逾百點。
美系外資最新報告指出，邏輯半導體需求下滑，將使台積電2023年營收成長動能暫時減緩，雖對長線成長看法不變、維持「加碼」評等，但鑒於短期成長動能趨緩，目標價從780元調降至710元。
台積電預計4月14日召開法人說明會，法人預期，隨著工作天數增加，台積電第2季營收可望較第1季再成長個位數百分比，將續創單季營收歷史新高紀錄。
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