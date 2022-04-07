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合庫金股價一度超車中信金 雷仲達：股價越高責任越重

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

升息題材發酵，近期金融股股價狂飆，金融指數挑戰1990年傳奇紀錄；其中備受存股族青睞的合庫金控（5880）股價不僅屢創新高、站上30元大關，近日還一度超前中信金（2891）股價，對此，合庫金控董事長雷仲達今（7）日指出，比起股價自己更在意的是把體質弄好，且「股價越高責任越重，不能讓投資人失望。」

合庫今日舉辦「信託2.0」雙引擎發表會，雷仲達會後受訪時指出，升息循環對金融類股滿有幫助、最近金融股猛漲，對於媒體詢問，合庫金近日股價一度超車中信金，雷仲達回應，「股價我不在乎，最重要是要把自己體質弄好，當然股價好表示投資人的肯定，我也很高興，但股價越高責任越重、不能讓投資人失望。」

雷仲達坦言，這幾個禮拜，金融股漲得比較快，因升息對銀行來說是比較有利，利差擴大、銀行獲利也會變大，中央銀行3月宣布升息1碼，對合庫的獲利有幫助，因存款付得多（指利息）、放款收更多，相比下收入大於費用，獲利當然會增加。

雷仲達表示，台灣央行先前升息1碼，未來仍有幾次的升息機會，年輕人購屋時，要把未來可能升息的因素考慮進去。

合庫金 升息 中信金

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