FED3月會議紀要超級鷹 股市資金流入金融族群

美國經濟衰退言論四起，聯準會公布3月會議紀要，不排除5月升息2碼以及此後多次升息皆以2碼為主，此外，也表示5月可能大規模縮表，造成美股昨（6）日走跌，4大指數全數收黑，那指與費半挫逾2%，標普下滑0.9%至 4,481.15點，失守200日均線。

美國聯準會鷹派消息影響台股今（7）日量能縮減，行情慘淡，股市資金紛紛流入金融族群，盤中有中信金（2891）上漲0.7元，漲幅2.3%居首；高雄銀（2836）上漲0.3元，漲幅1.9%；兆豐金（2886）上漲0.8元，漲幅1.9%；臺企銀（2834）上漲0.1元，漲幅1.1%，緊追在後。

而盤中成交量大而上漲者為：台企銀，中信金，玉山金（2884），兆豐金，台中銀（2812）等股。成交量大但走勢疲弱者為：新光金（2888），開發金（2883），王道銀行（2897），永豐金（2890），台新金（2887），第一金（2892），合庫（5880）等股。