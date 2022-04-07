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股王爭霸戰持續 矽力、信驊激戰

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

台股股王爭霸戰持續纏鬥，矽力-KY（6415）昨天失守股王寶座，今（7）日開盤開在3090元，仍輸信驊（5274）開盤價3255元，矽力盤中股價為3120元，信驊盤中股價則為3180元，雙方股王爭霸戰持續上演。

美股道瓊指數下跌144.67點，或0.42%，收34,496.51點；那斯達克指數下跌315.35點，或2.22%，收13,888.82點；標普500指數下跌43.97點，或0.97%，收4,481.15點；費城半導體指數下跌75.9點，或2.32%，收 3,194.0點。

台股今日早盤下跌逾百點，台積電（2330）昨日遭外資連續二日賣超逾2萬張，今日開盤下跌7元，開在571元。

近來受許多利空消息影響，聯發科（2454）股價下跌，昨日遭外資連七日賣超，今日開盤下跌24元，開在858元。

矽力在2021年5月3日登上股王，11個月後，因市場對伺服器、資料中心的需求強勁，加上近來國際情勢與本土疫情影響，股王爭霸戰越演越烈。

信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，今年受惠於伺服器需求強勁，帶動營運表現，4月1日和矽力並列股王，昨（6）日不懼大盤逆勢，上漲15元，以收盤價3,330元正式登上股王，矽力跌120元、收在3,195元居次。

信驊昨日盤後公告3月營收突破4億元關卡，達4.33億元，月增29.6%，年增66.31%；累計今年第1季營收達11.52億元，季增11.74%、年增53.43%。3月營收和第1季營收都創歷史新高紀錄。

受惠營收好消息，信驊在昨日登上股王寶座，但今日卻下跌逾百元，跌幅較深，而矽力跌幅較小，雙方股王爭霸戰持續上演。

股王 矽力 台股

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