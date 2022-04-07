美股淨流入金額升溫 動能居全球之冠

烏俄地緣政治事件持續發展、談判消息錯綜，歐洲股市波動仍大；而美國最新就業數據則顯示經濟仍穩健成長，全球股市資金有回溫跡象。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除已開發歐洲股市仍呈淨流出外，其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股由前一周的淨流出轉為淨流入150.33億美元，動能居全球之冠。

安聯投信表示，俄羅斯與烏克蘭動盪過去一周發展持續膠著，談判雖不時有正面訊息，但未見明顯突破，相關訊息持續干擾市場情緒。在美國市場部分，上周發布的最新3月非農就業數據雖略遜於市場預期，但失業率部分卻降至3.6%，優於市場預期的3.8%、勞動參與率上升、薪資也持續成長，顯示美國就業市場整體狀況強勁、經濟穩健成長，使美股包括道瓊、標普與那斯達克等指數終場收紅，與淨流入的資金相互呼應。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，過去一個月內包括對聯準會升息預期、烏俄地緣政治事件以及通膨狀況等因子持續牽動全球金融市場表現。首先在升息的部分，隨著聯準會於3月中會議後正式宣布升息1碼，升息帶來的不確定性已明顯降低，未來主要將是幅度的問題。觀察3月會議利率點陣圖，今年其餘的利率會議應該都會升息，此外主席鮑爾也表示可能於年中左右開始縮減資產負債表，並可能較2017-2019年時的速度為快。

至於在烏俄地緣政治事件上，莊凱倫表示，目前直接衝突的地區並非主要的供應鏈區域如東亞國家，也非全球如西歐北美等較主要的需求地區，但因兩國分別為全球重要的能源、關鍵礦物與農糧產地，包括能源、金屬與糧食的價格上漲也將推升物價，進而影響市場情緒與表現。

從經濟面向來看，莊凱倫表示，地緣政治動盪持續為國際主要注目事件之一，市場擔憂其可能進一步收緊全球供應鏈狀況，而大宗商品的價格上漲短期內也可能抑制需求，中長期影響則仍需觀察。從烏俄地緣政治事件發生至今，市場雖對全球經濟成長預期雖略有放緩，但普遍仍預期可有約4%的成長，維持溫和擴張態勢。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示， 近期盤勢仍處於輪動、區間震盪的格局，缺乏明顯主流帶動大盤走勢。在電子股部分，受到如手機、PC與MB等消費性電子庫存修正雜音等干擾，相關族群走勢較為疲軟，資金轉向成長需求相對穩健的族群如車用電子、伺服器等題材；此外在非電族群方面，金融股則為近期表現相對較佳穩健者。

安聯投信台股團隊表示，目前逐漸開始進入3月企業公布營收、揭露財報數據及召開法說的時節。在此之前雖處於資訊的空窗期，但市場資金應會開始留意營收成長或是展望優於預期的企業與標的，相關題材可望屆時成為盤面主流。

展望後市，安聯投信台股團隊表示， 目前主要應留意的部分，便是對庫存下修帶來的壓力開始變大，其中特別是消費性電子相關族群，不過今年電子股的成長主軸還是聚焦於非消費性電子股上，以及消費性的車用電子概念股，特別是純度較高、擁有利基或關鍵零組件的製程能耐等族群。