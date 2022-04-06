存股族看過來 五家「不能倒」銀行資本厚實、配息穩了

據金管會最新統計，「大到不能倒」的六家系統性銀行中，包括中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀及兆豐銀等五家，2021年底普通股比率，均提前達到金管會要求的資本標準，其中四家還比2020年底高，顯示可上繳充足盈餘給母金控，發放現金股息，存股族口袋將麥克麥克。

法人說，銀行普通股比率高低、連動上繳股息多寡，普通股比率愈高、自然盈餘上繳發股息就可愈多，在子銀行助攻下，這五家金控今年配發去年股息時，應可期待。

目前五家金控中，中信金、合庫金都已公告股利，中信金每股配發1.25元現金，合庫金每股配發1.3元股利，其中包括1元現金、0.3元股利，兩家配發股息都創該金控成立新高，顯示厚實的普通股比率可支應較高的股息配發。

兆豐金也公告子銀行上繳母金控128億元、每股1.5元現金股息，若加上其他子公司，兆豐金股息可望上看1.6元。

其他如國泰金、富邦金再加上子壽險盈餘上繳，國泰金和富邦金每股可望配發超過3元水準；至於第六家不能倒的第一銀，則因普通股比率未達陣，今年上繳率將仍保守。

據金管會最新揭露國銀資本結構統計，2021年第四季中信銀、兆豐銀、國泰世華銀、北富銀和合庫銀，普通股比率各為14.97%、12.98%、12.56%、12.26%、11.95%，全都提前達到11%的資本要求。

其中除北富銀外，其餘四家的普通股比率更超過2020年第四季水準，這也顯現在子銀行上繳充足盈餘給母金控配發股息上。

銀行主管說，一般來說，國銀普通股比率會在第二季最低，主因是股東會6月底前決定盈餘分配、現金股息發掉了，之後隨盈餘增加、再慢慢回到正常水準。

但若年底普通股比率比前一年還低，則可能是風險性資產（放款）擴充太快、或是股息配發太積極等因素。

至於第六家不能倒的第一銀行，2020年第四季普通股比率10.58%，2021年第二季則不降反增到11.14%，2021年第四季則又下降到10.88%；據了解，主因是2021年第一銀行盈餘扣除3成法定盈餘公積後，上繳率低於7成，僅剩58%，等於保留較多資本，讓2021年第二季普通股比率不降反增。

至於2021年底第四季下降，原因是一銀去年下半年承做較多紓困、振興放款，擴大風險性資產，導致普通股比率又下降，但仍較2020年底高。

法人表示，第一金從2017~2020年這四年股利配發率約7成，加上去年每股稅後純益1.52元，預估2021年現金股息配發應會高於2020年，預計每股配發1~1.05元現金股息，若以收盤價29.75元估算，隱含現金殖利率約3.5%。