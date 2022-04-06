外資賣超269億 賣超這十檔最多
台股今（6）日收17,522.5點，下跌103.09點，三大法人賣超267.08億元，其中外資賣超269.39億元，統計外資賣超前十大個股發現，外資賣超聯電（2303）高達76,426張，居外資賣超個股冠軍，其次是賣超金寶（2312）28,751張，台積電（2330）也遭外資賣超12,254張。
台股今日收低，三大法人合計賣超267.08億元，其中外資賣超269.39億元，投信買超11.4億元，自營商賣超（合計）9.09億元。
統計外資賣超前十大個股依序是聯電、金寶、長榮（2603）、中石化（1314）、台積電、國泰費城半導體（00830）、群創（3481）、欣興（3037）、 陽明（2609）、中信關鍵半導體等。
統變外資買超前十大個股則依序友達（2409）、開發金（2883）、中信金（2891）、華航（2610）、長榮航（2618）、華邦電（2344）、台新金（2887）、中信中國高股息、玉山金（2884）、力積電。
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