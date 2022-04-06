外資賣超269億 賣超這十檔最多

上市櫃公司2021年第4季財報公布，去年台股迎來有史以來最高的獲利總額，全體上市櫃公司獲利高達4.3兆元，在高獲利之下，對不少投資人來說，最值得關注的，還是公司發布的股利數字。

2022-04-06 14:06