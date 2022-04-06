防疫概念股走揚 法人：目前市場行情較無關企業基本面

台股經過4天連假首度開盤收黑，法人指出，由於連假期間，國際多利空消息，除了美國聯準會釋出5月升息2碼並縮表消息，俄烏情勢未見緩和、中國大陸疫情多點爆發也對台股帶來負面影響，此時市場變化迅速，建議投資人謹慎入場，短線操作可看受惠疫情與防疫概念股，中長線則可看受惠於升息的金融股。

今（6）日強攻漲停的個股有：德微（3675），同致（3552），亞諾法（4133），軒郁（6703），全宇生技-KY（4148）等股。此外，今日以生醫族群受惠於疫情，表現較佳，終場有ABC-KY（6598）上漲1.8元，漲幅5.0%；華廣（4737）上漲3.5元，漲幅5.0%；寶齡（1760）上漲5.0元，漲幅4.8%；神隆（1789）上漲0.8元，漲幅3.4%。

群益投顧副總曾炎裕指出，聯準會升息縮表造成美元利率走高，導致外資賣超新興市場股票，台積電（2330）、聯電（2303）等台灣權值股也難逃外資賣超，可見目前外資動向和企業基本面較不相關，後市觀察台積電法說後行情。雖科技股面臨外資調節，但科技族群中，外資持股比例少者如：電動車概念股，在這波外資賣壓中相對也能跌得少。