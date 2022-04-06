台積電、聯發科力守年線 股王換信驊

美股收黑，台股今（6）日收盤下跌逾百點，台積電（2330）開盤、收盤均為578元，下跌11元，守住年線；聯發科（2454）受大陸手機市場及通膨影響，開盤下跌42元，跌破年線，隨後跌幅收斂，最後收在882元，守住年線。

儘管韓媒報導，台積電幾乎囊括輝達（NVIDIA）新一代繪圖處理器GPU外包訂單，但台積電仍不敵國際情勢及本土疫情，今日盤中最高價為580元，最低下探575元，收在578元，下跌11元，守住年線。

依據研調機構CINNO Research數據顯示，中國大陸2月智慧型手機銷售月減、年減均逾兩成，加上穩居單機銷售前三大均為蘋果iPhone，外界憂心，在中國大陸嚴控封城，加劇消費性電子市場銷售疲軟下，非蘋手機營運挑戰恐超越預期。

外資報告認為，消費型電子終端需求趨緩與宏觀經濟保守，下修聯發科目標價，從1485元調降到1275元、聯詠（3034）由623元調降到542元、矽力-KY（6415）由5295元調降到4755元。

聯發科開在858元，失守900元大關，最低觸及855元，之後跌幅收斂，收在882元，守住年線；聯詠開盤下跌6元，終場收在415元、下跌12.5元；敦泰（3545）開在平盤145元，但終場下跌2.5元，收在142.5元。

矽力-KY開盤下跌195元，開在3120元，終場收在3195元，由股王降為股后；信驊（5274）則因跌幅較淺，開在3240元，躍升為股王，終場股價微幅上漲15元，收在3330元。