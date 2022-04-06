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興富發建設擬配發現金股利4.16元 殖利率達8.4％

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
興富發建設集團總裁鄭欽天。記者陳美玲／攝影
興富發建設集團總裁鄭欽天。記者陳美玲／攝影

興富發建設（2542）今（6）日董事會決議擬配發每股現金股利4.16元，創3年新高，以今日收盤價49元計算，現金殖利率約達8.4％。

興富發建設去年財報亮眼，去年營收達442.82億元，年增79％，創歷史新高，稅後純益達81.86億元，年增209％，每股稅後純益（EPS）達6.45元，大幅優於去年2.11元，創6年新高。

去年以來房市景氣熱絡，興富發去年收穫主要來自全台建案陸續完工交屋，加上新成屋銷售去化順暢，一併衝高營收和獲利。

興富發建設持續全台獵地，累計今年以來，已砸下32.81億元分別購入桃園中路重劃區1,579.46坪、12.44億元購高雄市新興區新興段三小段等13筆土地 (含建物)，以及同地段1756-1地號等五筆道路土地，總計土地面積約595.62坪，另，公司在今年1月底也簽下台中水湳經貿園區合建案。

興富發建設今年新推案量初估達615.48億元，推案重點為桃園、中南部，包括桃園A7、台中西屯、高雄、台南，均將推出首購型產品，此外，房市在產業回流，科技設廠話題、通膨、熱錢、低利、剛性需求等支撐下，今年區域房價值得期待，其中，看好台積電（2330）進駐高雄，中南部未來人流、金流相繼到位，發展成長力十足，房市表現可期。

興富發 房市

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