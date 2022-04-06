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震盪買氣旺 0056受益人數突破60萬人大關

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台股震盪加劇，高股息ETF迎來買氣新高峰，元大高股息（0056）今年來因俄烏戰爭、美國升息等因素影響，ETF股價震盪而配息率走高的投資期待，帶動0056受益人數不斷成長，首度突破60萬人大關（集保結算所資料至2022/4/1），這項成績不僅再度改寫台股ETF的發展里程；0056目前擁有超過千億元規模，也在國內高股息ETF熱潮中持續坐穩規模霸主。

國人投資台股ETF偏好震盪時布局，今年國際市場變數紛擾，加上台股上市櫃公司去年獲利亮眼、今年股息備受期待，高股息ETF掀起一波成長行情。0056為國內首檔高股息ETF，領先的知名度更是許多人優先布局方向。

近年0056的人氣成長一年比一年快，今年受益人數持續有亮眼表現，且伴隨人氣增加，0056的規模也頻創新高。

根據集保結算所資料，0056的受益人數自2018年來逐步加快，當時該ETF的受益人數僅9萬多人，後在2019年成長到17萬人，2020年達到35萬人，2021年再成長到55萬人，以去年全年增加20萬人最多；而今年以來僅一季的時間，0056受益人數又邁向60萬人大關（集保結算所資料至2022/4/1），是國人積極關注的台股ETF之一。

元大投信表示，近年台股存股風氣興盛，這樣的趨勢也出現在高股息ETF，特別是行情波動愈大，愈可能帶動ETF的買氣成長。而0056有超過14年的發展軌跡，是不少投資人布局高股息標的優先關注的指標，支持其受益人數及規模節節上升。

0056在去年底達成千億規模的里程碑，迄今規模屹立不搖，3月更一度寫下1,200億元的市場紀錄（元大投信官網資料時間2022/3/4），是國內最大的高股息ETF。

彭博資訊統計，2021年台股上市櫃公司獲利超過4.3兆元，今年預估股息上看2兆元，高股息標的可望在低利環境提供較佳的收益率，0056成分股如長榮（2603）、中鋼（2002）、亞泥（1102）、華碩（2357）、廣達（2382）等，皆公布不錯的股利成績。

元大投信建議，今年台股波動增加，但經濟指標透露長期的基本面走勢依然健康，加上台股除權息旺季多半有股息行情，投資人可定期定額高股息ETF，作為穩健參與台股的方式。

高股息 ETF 台股

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