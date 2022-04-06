統一漲升股利150 ETN將到期 總報酬逾60%表現亮眼

統一證券發行的統一漲升股利150報酬指數ETN（020003）將於4月29號到期，4月27日為最後交易日；該ETN於2019年4月30掛牌，截至3月31日累積報酬高達63%。

統一漲升股利150 ETN（020003）是2019年市場首批發行的ETN其中之一，指數是以近三年現金股利、營運現金流量總額等財務指標為主要篩選條件，挑選150檔成分股編制而成，兼具穩定報酬及高股利特色，發行價10元，存續期間3年，3月31日收盤指標價值16.37元，漲幅逾六成，表現相當亮眼。

統一證（2855）近年深耕ETN市場，自2019年准發ETN後便積極參與，自營團隊更與指數公司合作編制多檔指數，目前共10檔ETN，為市場發行最多的券商，發行標的以科技股為主；除了地域性的統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)、統一亞洲半導體ETN（020025），還有主題型的統一特選台灣5G ETN（020019）、統一智慧電動車ETN（020030）及新掛牌的統一IC設計台灣ETN（020031），發行價5-10元不等，其中，MSCI美國資訊科技報酬高達100%，自編的台灣5G報酬指數累積報酬也有40%以上。

統一證表示，除了統一漲升股利150 ETN存續期間較短，其餘多為5~10年不等，等於是抓住一個科技趨勢的波段行情，但投資人若想於其間進出買賣仍需留意到期日；另外，ETN無追蹤誤差以及造市者單一的特性，能讓ETN表現貼近指數，更能減少折溢價的情形，降低投資人負擔額外成本的機率。

統一漲升股利150 ETN最後交易日為4月27日，若投資人未於最後交易日賣回則會自動結算，結算價為4月27日盤後公告之指標價值，到期償還付款日為5月4日。