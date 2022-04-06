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中福公司、股東廣告戰 股東提十問「真相敢告訴股東嗎？」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
證交所上周公告中福國際（1435）因未依法令期限公告申報110年度財報，處以停止有價證券買賣。示意圖／聯合報系資料照
證交所上周公告中福國際（1435）因未依法令期限公告申報110年度財報，處以停止有價證券買賣。示意圖／聯合報系資料照

證交所上周公告中福國際（1435）因未依法令期限公告申報110年度財報，處以停止有價證券買賣，將自4月7日起實施，中福則是在4月1日公告已完成財報申報，力拚明日取消暫停交易，不過，公司與股東間的爭議並未停息，股東林先生在媒體刊登廣告，針對中福董事長黃立中、正大簽證會計師提十問，強調「用重訊修理獨董，但真相你敢告訴股東嗎？」

中福在3月31日年度財報公告截止日時公告表示延緩110年度財報申報，證交所則是在4月1日公布，經形式審閱上市公司2021年度財務報告相關處理，中福國際未依法令期限公告申報2021年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，自2022年4月7日起停止其上市有價證券買賣。

中福則是在4月1日連續發出多則公告，表示已公告董事會通過的110年度財報，且已完成申報，同時針對獨立董事對董事會決議事項表示反對意見也一併公告。

中福今(6)日股價開低走低，一度重挫至跌停39.3元，盤中跌幅逾8%；依據目前證交所的公告，中福明日起恐將暫停交易，不過，中福力拚可以取消；市場人士認為，由於中福財報會計師已簽證且交給證交所，會計師若沒意見，盤後有可能公布取消暫停交易，明日就可能正常交易。

不過，中福近期陸續出現公司與股東在媒體上刊登廣告，互相提出質疑，今日一名署名股東林先生再度刊登廣告「十問中福黃立中、正大簽證會計師」，廣告內文強調，「中福黃立中用重訊修理獨董，但真相你敢告訴股東嗎」?

根據廣告內文的十問包括，「3/25~31明明還有時間開會，審計委員會召集人林獨董為何蓋牌到3/31？另外，3/25會計師沒簽財報，為何不揭露？奇怪的是黃立中當日申報福興（9924）要賣3,000張中福股票？黃立中姊姊也曾賣股票，難道其中也有外部股東不知道的事情？」

「正大會計師在3/31記者會不是說財報沒發現問題，為何不簽，在怕什麼？ 3/24獨董已發存證信函給公司說明異議，獨董的異議，正大會計師有看見嗎？黃立中低價買走子公司福興公司控股，中福恐損失數億，正大會計師真的會背書嗎？」

「3/25重訊表示兩人到場，3/30重訊變成四人到場；審計委員會召集人林獨董說有延會半小時，當場有聯繫通知高獨董嗎？正大在3/31記者會說沒有發現問題，公司為何反對股東會選派檢查人？黃立中董事長你會不會又解任正大會計師，如同一年前解任勤業會計師。」

股東會 財報

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