生醫族群受惠疫情 逆勢大盤走揚
由於連假期間不斷有利空消息投出，台股今（6）日早盤一度下挫逾200點，後續維持在低點波動，法人表示，影響股市的主要因素仍是聯準會升息縮表，此外，俄烏戰事所帶來的油價波動、通膨問題，以及中國大陸疫情再度爆發也對股市造成負面影響。
今日生技醫療族群受惠於疫情，表現亮眼，盤中有軒郁（6703）亮燈漲停，泰博（4736）盤中上漲18元，漲幅8.8%緊追在後；此外，加捷生醫（4109）盤中上漲0.8元，漲幅6.3%；益安（6499）盤中上漲4.1元，漲幅5.4%，也有不錯表現。
群益投顧副總曾炎裕表示，從過去經驗來看，台灣的疫情爆發後，在短期內都得到了有效的控制，預期此次也將如同前幾次，疫情對於台股屬於短期影響。而聯準會釋出的消息則可視作與市場溝通，雖5月升息2碼並展開縮表的機率高，但消息底定後，對於市場的影響將趨於緩和。
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