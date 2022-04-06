台積ADR轉為折價 台積電578元開盤市值跌破15兆
台積電（2330）ADR周二重挫，收在102.5美元，跌幅2.19%，台股今（6）日早盤開低，台積電跌破580元，以578元開盤，下跌11元，市值一口氣縮水2,852億元至14兆9,885億元，失守15兆元。
美股周二大跌，道瓊工業指數下跌280.7點，跌幅0.8%，收34,641.18點；標普500指數下挫57.52點，跌幅1.26%，收4,525.12點；那斯達克指數重挫328.38點，跌幅2.26%，收14,204.17點；費城半導體指數下跌155.13點，重挫4.53%，收3,269.82點。
費城半導體指數重挫，台股ADR也大跌，台積電、聯電（2303）ADR大跌逾2%，日月光（3711）ADR重挫超過3%，台積電ADR較台北交易的股票價格折價率為0.2%，再轉為折價。
台積電早盤以578元開出，一度下滑至575元，盤中跌幅逾2%，市值則是滑落至15兆元之下，聯電早盤也開低，以51.6元開出，一度下滑至51.1元，盤中跌幅逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言