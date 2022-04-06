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台積ADR轉為折價 台積電578元開盤市值跌破15兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）ADR周二重挫，收在102.5美元，跌幅2.19%，台股今（6）日早盤開低，台積電跌破580元，以578元開盤，下跌11元，市值一口氣縮水2,852億元至14兆9,885億元，失守15兆元。

美股周二大跌，道瓊工業指數下跌280.7點，跌幅0.8%，收34,641.18點；標普500指數下挫57.52點，跌幅1.26%，收4,525.12點；那斯達克指數重挫328.38點，跌幅2.26%，收14,204.17點；費城半導體指數下跌155.13點，重挫4.53%，收3,269.82點。

費城半導體指數重挫，台股ADR也大跌，台積電、聯電（2303）ADR大跌逾2%，日月光（3711）ADR重挫超過3%，台積電ADR較台北交易的股票價格折價率為0.2%，再轉為折價。

台積電早盤以578元開出，一度下滑至575元，盤中跌幅逾2%，市值則是滑落至15兆元之下，聯電早盤也開低，以51.6元開出，一度下滑至51.1元，盤中跌幅逾3%。

台積電 ADR

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