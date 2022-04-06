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非蘋概遇逆風 聯發科開在858元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

受科技股和成長股下挫拖累，美股四大指數5日齊跌，台灣本土疫情蔓延，台股今（6）日下跌逾200點，台積電（2330）下跌11元，非蘋概遇逆風，聯發科（2454）開在858元，失守900元大關；聯詠（3034）開盤下跌6元、敦泰（3545）則開在平盤145元。

美國聯準會（Fed）理事布蘭納德發表鷹派言論，投資人擔心Fed可能採取激進的行動抑制通膨。道瓊工業指數跌280.7點、跌幅0.8%，收34,641.18點，標普500指數跌57.52點、跌幅1.26%，收4,525.12點，那斯達克指數跌328.38點、跌幅2.26%，收14,204.17點。費半指數重挫155.13點、跌幅4.53%，收3,269.82點。

依據研調機構CINNO Research數據顯示，中國大陸2月智慧型手機銷售月減、年減均逾兩成，加上穩居單機銷售前三大均為蘋果iPhone，外界憂心，在中國大陸嚴控封城，加劇消費性電子市場銷售疲軟下，非蘋手機營運挑戰恐超越預期。

台灣手機晶片大廠聯發科首當其衝，今日開盤下跌42元，開在858元，失守900元大關，外資更是連6日賣超逾1.8萬張。聯詠開在421.5元，上一個最後交易日外資轉買為賣；敦泰開在平盤價145元，上一個交易日外資則買超36張。

美系外資日前也指出，消費型電子終端需求趨緩與宏觀經濟保守，下修6家IC設計目標價，聯發科由1485元調降到1275元，聯詠由623元調降到542元，矽力-KY（6415）由5295元調降到4755元，譜瑞-KY（4966）由1740元調降到1659元。

矽力-KY（6415）開盤下跌195元，開在3120元，由股王降為股后，信驊（5274）則因跌幅較淺，開在3240元，躍升為股王。

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