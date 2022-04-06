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市場對庫存下調雜音多 台股資金轉向長期成長族群

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，基本上，最近盤勢上還是處於輪動、區間震盪的格局，並沒有特定主流所帶動；在電子股部份，受到包括手機、PC及NB等消費性電子庫存修正等雜音較多干擾，相關聯族群走勢較為疲軟。

安聯投信台股團隊表示，由於近期市場對於庫存下調的雜音反應較多，因此，盤面上的資金轉向長期成長需求相對穩健的族群如車用電子、伺服器及部分利基型應用等題材；至於非電子部分則是以金融股走勢比較整齊。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，時序上也開始接近3月營收公布、緊接著許多大廠也將陸續揭露財報數字，以及許多重要法說也將相繼登場；儘管現階段市場處於資訊的空窗期，不過，接下來市場資金應該會開始留意營收成長、或是法說展望優於市場預期的標的，而這些題材屆時也有望成為盤面主流。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段要留意的是庫存下修壓力變得比較大，特別是消費性電子等關聯度比較高的族群，可能會面臨較大的雜音；不過，回到今年電子股的成長主軸，還是聚焦在非消費性電子股上，動能還是很強，另外就是消費性的車用電子概念、尤其是純度較高、或擁有利基型、關鍵零組件的製程能耐。

在成長題材上，安聯投信台股團隊表示，包括：企業資本支出、雲端設備升級及擴建等題材，今年成長動能較強，3C等需求可能相對較為疲軟。至於航運股部分，則建議現階段觀察報價變化。

在資金動向上，安聯投信台股團隊表示，觀察近期外資動向，未再出現更大賣超；預期在俄烏事件逐漸平息後，市場有望回歸基本面後，有機會出現回補。四月中旬後，科技廠陸續召開法說，可做為關注外資重新聚焦基本面的參考指標。

台股 電子股 車用電子

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