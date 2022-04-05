中福等七檔上市股票變更交易方法

臺灣證交所公告，自今(2022)年4月7日起，中福（1435）、樂士（1529）及台開（2841）停止買賣、互億併案停止買賣、同開（3018）列為變更交易方法、千興（2025）繼續列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式、正峰（1538）繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱上市公司2021年度財務報告相關處理：

一、 停止買賣：中福國際、樂士及台開未依法令期限公告申報2021年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，自2022年4月7日起停止其上市有價證券買賣。

二、 併案停止買賣：互億科技（6172）前因未依法令期限公告申報2021年第3季財務報告,其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，再查互億未依法令期限公告申報2021年度財務報告，自2022月7日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

三、 變更交易方法：同開科技工程最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，以及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，自2022年4月7日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

四、 繼續列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式：千興不銹鋼上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案，再查千興最近期公告申報財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，繼續將其上市有價證券列為變更交易方法，且繼續採行分盤集合競價交易方式。

五、 繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式：正峰工業經列為變更交易方法在案，再查正峰最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，自2022年4月7日起，將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。