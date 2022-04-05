上市公司一年來100%執行買回庫藏股 共23件

臺灣證交所表示，自2021年4月1日起至2022年3月31日止，上市公司執行買回庫藏股計有48家公司54件，已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數計有50件。這段期間買回庫藏股執行率達100%者計有23件；買回庫藏股執行率低於50%者計有6件。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下的「庫藏股統計彙總表」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09）查詢相關資訊。