NAND第二季價格漲 群聯、威剛、宇瞻、點序可望受惠

2月上旬鎧俠（Kioxia）與威騰（WDC）日本廠發生原物料汙染事件，影響NAND儲存產業供給，市場普遍看好第二季NAND Flash價格止跌回升，有助於記憶模組廠及NAND控制IC廠營收；法人認為，包括群聯（8299）、威剛（3260）、宇瞻（8271）、點序（6485）等可望受惠。

據集邦科技（TrendForce）研究顯示，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但由於鎧俠（Kioxia）與威騰電子（WDC）2月上旬原物料汙染事件影響，整體供給明顯下修，成為第二季NAND Flash價格翻漲5%到10%的關鍵。

亞系外資最新報告認為，三大因素推升NAND價格上漲、出貨量也將增加，群聯將成為重要受惠廠商，有助進一步挹注獲利，預估今明年獲利將成長6%、8%，重申群聯買進評等，但考量NAND模組比重增加及研發費用提高，因此調降目標價至580元。

群聯董事長潘健成先前法說會時就透露，受鎧俠與威騰污染事件影響，原廠因材料汙染而停工，3月陸續恢復產出，預計缺貨影響將從本月開始顯現，而5 月中旬到6月底為傳統拉貨旺季，預期市場可能出現大幅缺貨情況，帶動價格上漲。

群聯最近一次股票交易日4月1日，以466元價格開出，收在478元，上漲2.5元；外資轉賣為買，買超18張。

展望今年，威剛先前表示，第1季DRAM與NAND Flash價格底部已現，雖然目前NAND Flash上游供給與全球政治經濟發展仍多變數，但隨新一代中央處理器（CPU）上市、伺服器應用持續成長，加上新一代DDR5用量也將在下半年開始大幅增加，加速消耗DRAM產能，預期今年記憶體價格走勢會是下半年優於上半年。

4月1日威剛股價開低走高，開在83.9元，收在85.4元，上漲0.9元；外資連三天買超近400張。