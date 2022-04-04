台股Q2怎麼看 專家評點投資展望與亮點產業

台股3月指數大幅震盪，全月指數小漲41.29點，月漲幅0.23%。邁入第二季，法人表示，市場焦點主要聚焦美國聯準會的升息與縮表動態，升息循環下金融類股仍是首要受惠產業，至於科技業除了半導體、電子零組件、光電、網通、ABF等產業前景能見度高、成長趨勢明確之類股，將持續吸引資金買盤，能受惠5G手機滲透率成長與手機出貨量大增的相關供應鏈，也將是資金聚焦之處。

台股上周持續維持高檔震盪、個股表現，上周五指數下跌67點，收在1萬7625點，力守半年線之上。法人動向方面，外資單月大舉提款2639億元，自營商也賣超246億元，只有投信法人加碼366億元，三大法人3月賣超台股2519億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，最近盤勢上還是處於輪動、區間震盪的格局，並沒有特定主流所帶動；在電子股部份，受到包括手機、PC及NB等消費性電子庫存修正等雜音較多干擾，相關聯族群走勢較為疲軟。由於近期市場對於庫存下調的雜音反應較多，因此盤面上的資金轉向長期成長需求相對穩健的族群如車用電子、伺服器及部分利基型應用等題材；至於非電子部分則是以金融股走勢比較整齊。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，第二季的市場焦點主要聚焦美國聯準會的升息與縮表動態，最快在5月即將面臨縮表與升息同步進行的環境，而台灣貨幣政策是否也將跟進美國升息步伐，預估央行將有三大考量，且以國內狀況為考量優先，首先仍將觀察未來國內物價漲幅是否持續居高，再者，檢視這波國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，最後才會是將主要經濟體升息動向納入評估。

葉獻文認為，升息循環下金融類股仍是首要受惠產業，而銀行產業整體利差擴大，獲利有望維持高檔，以銀行為主的金融股將是最為受惠的族群。科技股方面，具有硬體升級的伺服器、Intel與AMD傳輸介面進化、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0規格大幅升級的相關供應鏈，可望成為電子股的人氣焦點。

由於今年伺服器產業受惠缺料逐漸收斂，預期出貨量將逐季提升，有望挑戰雙位數年成長，另外，Meta、微軟、亞馬遜、Google等美系資料中心資本資出持續提升，同時，AMD與Intel皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願將大幅提升。