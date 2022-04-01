證交所：中福、樂士、台開自7日起暫停交易
臺灣證券交易所今（1）日宣布，上市公司去年財報形式審閱完畢，其中，中福（1435）、樂士、台開等三家將停止交易，互億併案停止買賣，同開遭打入全額交割，自7日起正式執行。
此外，千興繼續列為全額交割，以及採行分盤集合競價交易，正峰則是繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式，執行日亦為7日起。
證交所表示，中福、樂士、台開等三家上市公司未依法令期限公告申報去年財報，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，面臨股票暫停交易處分。
互億前因未依法令期限公告申報去年第3季財報，遭停止交易在案，之後又未如期公告申報去年財報，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券併案停止買賣。
同開最近期財報顯示，每股淨值已低於5元，加上會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之的查核報告，核有同細則第49條第1項第1、3款規定情事，公告自7日起打入全額交割。
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