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外資今賣超105億元 晶圓代工雙雄合遭賣超52,168張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（1）日開低，一度重挫逾200點，終場收在17,625.59點，下跌67.88點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超105.97億元，統計外資單日買賣超個股，聯電（2303）高居外資賣超個股冠軍，買超最多的則是長榮航（2618），台積電（2330）也是外資賣超主要標的，合計晶圓代工雙雄遭外資賣超52,168張。

台股開低震盪，尾盤跌幅收斂，收在17,625.59點，統計本周下跌51.36點，跌幅0.29%，今日三大法人合計賣超97.51億元，其中外資賣超105.97億元，投信買超9.79億元，自營商賣超（合計）1.34億元。

外資今日賣超前十大個股依序是聯電、鴻海（2317）、台積電、廣達（2382）、群創（3481）、誠美材（4960）、中信關鍵半導體、元大台灣50（0050）、玉山金（2884）、日月光投控（3711）等；賣超以權值股及電子股居多。

外資今日賣超個股冠軍為聯電，遭外資賣超42,494張，其次是賣超鴻海10,956張，外資賣超第三大個股為台積電，單日賣超9,674張；另外，上演900元關卡保衛戰的聯發科（2454）也遭外資賣超4,405張。

外資今日買超前十大個股依序是長榮航、中信金（2891）、中鋼（2002）、國泰智能電動車、開發金（2883）、國泰金（2882）、台新金（2887）、中工（2515）、華航（2610）、大同（2371）等，其中金融股占4檔，兩檔航空股全數進榜，長榮航高居外資買超個股冠軍，單日買超13,054張，另外，外資同步買超華航6,837張。

外資 個股

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