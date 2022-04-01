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台股下跌67.88點 三大法人賣超97.51億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

週四美股四大指數下跌，近期較為抗跌的道瓊下跌550.46點，跌幅1.56%，台股今（1）日一度下跌超過200點，後跌幅收斂，守住半年線，收在17,625.59點，下跌67.88點，成交量2,286.55億元；三大法人賣超97.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超105.97億元，投信買超9.79億元，自營商賣超（合計）1.34億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.02億元，自營商（避險）賣超1.31億元。

今指數由航運、金融股撐盤，中櫃（2613）漲停，貨櫃三雄齊揚，長榮（2603）漲至138.5元，漲幅2.59%，航空雙雄也上漲，漲幅皆超過2%。金融指數續強，新光金（2888）傳出將在下次董事會正式議案討論與台新金（2887）合併的消息，新光金大漲超過4%，收11.25元，永豐金（2890）、中信金（2891）也有逾1%的漲幅，都在今日創下波段高點。半導體類股最為弱勢，台積電（2330）收589元，跌幅1.34%，聯電（2303）收52.9元，跌幅2.04%，聯發科（2454）收900元，大盤收在17,625.59點，跌幅0.38%。

自營商 三大法人

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